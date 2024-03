(Di giovedì 7 marzo 2024) Gravissimo incidente sullaquesta mattina, dove un ragazzo di 25 anni è statoda un’auto ed è ricoverato inal San Gerardo di Monza. L’emergenza è scattata pocole 8,30 sul tratto ditrae Barlassina in direzione Nord. Secondo una prima ricostruzione,un primo incidente più ...

Su Yiming - medaglia d’oro a Pechino 2022 - punta in alto a Milano-Cortina 2026. Hohhot, 25 feb – (Xinhua) – Dopo il suo notevole successo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 , Su Yiming si e’ preso un po’ di tempo libero, abbracciando ... (Leggi)

Ambesi sicuro su Milano-Cortina 2026 : “Italia - non firmo per 5 ori e 20 medaglie. Si può fare la storia”. Massimiliano Ambesi si è soffermato a lungo sulle possibilità di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 durante l’ultima puntata ... (Leggi)

Milano-Meda - scende dall’auto dopo l’incidente e viene investito : 25enne in codice rosso. Gravissimo incidente sulla Milano-Meda questa mattina, dove un ragazzo di 25 anni è stato investito da un’auto ed è ricoverato in codice rosso al San Gerardo ... (Leggi)

Guido Meda: «Tutti i segreti MotoGP 2024 nella stagione Motori Sky Sport»: Guido Meda: «Tutti i segreti MotoGP 2024 nella stagione Motori Sky Sport», SEMPRE PIU' DENTRO LA MOTOGP - Nel 2024 la MotoGP lascerà senza fiato. Una full immersion lunga 9 mesi per 21 weekend, 42 sfi ...digital-news

Milano, incidente sulla SS35: investito un 25enne a Meda, è in gravi condizioni: Terribile incidente sulla Milano-Meda oggi 7 marzo 2024. Un uomo di 25 anni è stato travolto da una vettura ed è stato portato in ospedale in codice rosso nella mattinata. Il giovane è stato investito ...tag24

Investito sulla Milano-Meda dopo un tamponamento, è grave: Il 25enne era uscito dall'auto ed è stato travolto da una terza auto. È stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza ...rainews