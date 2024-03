Milano | furti col ‘jammer’ nelle auto dei genitori che portano i figli a scuola | che cos’è e come difendersi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Due italiani di 42 e 57 anni sono stati arrestati mercoledì mattina acon l’accusa di aver razziato una serie dimobili parcheggiate vicino alla scuole della città. Sono indagati per furto pluriaggravato in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi false e grimaldelli. L’arresto è stato eseguito dagli agenti di polizia del Commissariato Sempione. Una pattuglie ha individuato individuato in via Leone XIII una vettura in sosta: a bordo il cinquantasettenne poi arrestato stava maneggiando uno strumento, rivelatosi poi un, cioè un dispositivo in grado di disturbare le frequenze usate dai telecomandi di chiusura delle portiere. Seduto sui sedili posteriori in modo da nascondere parzialmente la sua sagoma c’era anche il complice. I due, dopo aver visto un suv parcheggiare nei presso dell’istituto ...