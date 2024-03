Milano | denuncia il furto dell’auto | dopo un mese si ricorda che era nel garage del vicino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 Appena ha notato il propriovuoto e deserto, una donna di sessant’anni residente a Gorgonzola (), il cui nome rimane sconosciuto, non ha avuto alcun dubbio riguardo a ciò che era avvenuto durante la notte. Convinta che qualcuno avesse rubato la sua automobile, ha immediatamente presentatoalle autorità competenti. Era una gelida mattina di gennaio, e per oltre unnon si è avuta alcuna notizia riguardo alla vettura scomparsa. Le stesse forze dell’ordine sembravano essere nel buio più totale, fino a quando è sopraggiunta una sorpresa: alcuni giorni fa, la donna è ritornata in caserma per ritirare la sua. La ragione di questo repentino cambiamento? Molto semplicemente, aveva appena realizzato di aver parcheggiato l’auto all’interno del ...

“Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli ( zona Navigli ). Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere?”. La denuncia , pubblicata su Instagram, è di Rose ... (ilgiorno)

La macchina sparisce e lei denuncia il furto, dopo un mese l'amara scoperta: l'aveva parcheggiata nel box del vicino: «Ma dove l'avrò parcheggiata». Nel garage non c'è più la macchina e la donna, una 60enne residente a Gorgonzola, in provincia di Milano, è ...leggo

Schianto auto – moto a Milano in via Melchiorre Gioia: muore motociclista originario di Tradate: Il decesso è avvenuto dopo il ricovero al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dove il centauro è arrivato con manovre rianimatorie in corso ...varesenews

Anziano rimprovera due donne perché non puliscono i bisogni del cane, spinto a terra si rompe un braccio: L’incidente in via Mancinelli, a Milano. Lo scorso sabato ... È stato già operato e non appena sarà in grado, presenterà denuncia. Fortunatamente, il suo racconto è già stato preso in considerazione ...blitzquotidiano