Milan vs Empoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 marzo 2024) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I rossoneri sognano il secondo posto, mentre i toscani vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione.vssi giocherà domenica 10 marzo 2024 alle ore 15 presso lo stadio San SiroVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoneri, nonostante qualche piccolo passo falso, sono comunque ritornati in scia del secondo posto, che dista ora un solo punto. La qualificazione in Champions League pare ormai cosa fatta avendo nove lunghezze di vantaggio sul quinto posto. La sconfitta casalinga contro il Cagliari ha segnato la prima sconfitta della gestione Nicola dopo sei risultati utili consecutivi. I toscani sono ancora al quattordicesimo posto con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ed uscire indenni ...