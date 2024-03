Milan-Slavia Praga | l'ennesima occasione persa di Mohamed Ihattaren | che fine ha fatto la meteora della Juventus

(Di giovedì 7 marzo 2024) Juve, ti ricordi? Una domanda che negli mesi - per non dire anni - abbiamo posto e ripetuto in più di un’,...

De Zerbi ancora in Serie A: l’annuncio ufficiale: Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi non lasciano alcun dubbio: nel suo futuro ci sarà l'Italia. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa ...milanlive

SNAI – Serie A: apre Napoli-Torino, fiducia in Calzona a 1,85 Inter a Bologna per altri 3 punti: Inzaghi a 2,15, Motta a 3,45: Il turno di campionato inizia venerdì sera con l’anticipo del ‘Maradona’. Domenica anche Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma, con le due squadre di casa che partono leggermente avanti a 2,15 e 2,40. M ...adnkronos

Europa League, per il Milan prima volta contro lo Slavia Praga: la strategia di Pioli: A San Siro questa sera andrà in scena la sfida tra Milan e Slavia Praga, i rossoneri affronteranno per la prima volta nella storia i cechi: obiettivo superare gli ottavi e puntare ai quarti per ...tag24