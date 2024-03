Milan-Slavia Praga | Giroud Reijnders e Loftus Cheek | tris nei primi 45’ Diretta 3-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Slavia Praga che prova ad attaccare in modo coordinato per dare un senso al ritorno. 50? Leao sfiora il gol, ... (oasport)

Milan, Furlani: "False le voci sull'ingresso di nuovi soci. Sintonia con Ibrahimovic": Parola di Giorgio Furlani. L'amministratore delegato del Milan ha parlato a Sky prima dell'inizio della sfida di Europa League allo Slavia Praga: "Le parole di Cardinale a Londra Nulla di strano, ...sport.sky

Milan – Slavia Praga: i rossoneri allungano con Loftus-Cheek, ecco il gol – VIDEO: Milan - Slavia Praga: ancora un assist di Florenzi da angolo, questa volta per la testa di Loftus-Cheek che trova il gol del doppio vantaggio ...generationsport

Milan – Slavia Praga: Reijnders riporta in vantaggio i rossoneri, ecco il gol – VIDEO: Milan - Slavia Praga: Florenzi batte corto l'angolo per Reijnders che si trova in zona tiro e conclude in porta per il gol del vantaggio ...generationsport