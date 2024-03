Milan-Slavia Praga | Di Stefano | “Diavolo | giù la maschera Anche perché …”

Per gli ottavi di finale di Europa League va in scena l’inedita sfida tra Milan e Slavia Praga , che si incroceranno per la prima volta... (calciomercato)

Jankulovski: “Lo Slavia Praga è compatto ma il Milan è favorito, Pioli non poteva fare meglio di così”: L’ex terzino sinistro Marek Jankulovski ha illustrato le caratteristiche dell’avversario dei rossoneri di stasera. Marek Jankulovski ha parlato di Milan-Slavia Praga e dell’operato di Stefano Pioli ai ...notiziemilan

Milan-Slavia Praga: come raggiungere lo stadio: Stasera si disputerà il match Milan-Slavia Praga allo stadio San Siro di Milano. La partita è programmata per le 21. Per l’occasione Atm ha stilato un vademecum per raggiungere lo stadio. Con la metro ...milanotoday