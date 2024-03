Milan | non solo in Premier League | da Pif a tutti i fondi nel mondo del calcio…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 7 marzo 2024), in Europa è boom diche controllano i club di calcio: i sauditi di Pif comandano con il Newcastle in… Ildel calcio è cambiato tanto in questi anni, ma la domanda che sorge spontanea è: come è cambiato? Partiamo con il dire che il calcio tira e attira. Se tempo fa, i club erano “piccole” realtà in cui si pensava solamente a vincere, ad oggi, l’obiettivo non è cambiato. Quella che, però, è cambiata è l’organizzazione societaria e l’importanza che si da alla parte finanziaria dei club. L’interesse dei grandid’investimento internazionali per l’acquisizione di squadre in giro per ilè, infatti, in costante aumento, con cifre stratosferiche e sempre più alte. Un esempio lo troviamo in Cvc, che ha investito su interi campionati ...