Milan | la Figc si muove | servono più controlli sui conti…

(Di giovedì 7 marzo 2024), lavuole il pugno duro con i club: maggioriper evitare l’indebitamento e verifiche periodiche per gli stipendi…, arrivano passi in avanti da parte della. Si è, infatti, deciso di allineare le licenze nazionali per i club del massimo campionato al modello Uefa, senza parametri economici ammissivi ai campionati. Queste le parole del Presidente della Serie A Lorenzo Casini: «Siamo soddisfatti perché si tratta di una richiesta che la Lega faceva da tempo. Ora vediamo come questi adattamenti verranno calati». L’obiettivo della Federcalcio è quello di far sì che i club di Serie A possano ridurre l’indebitamento, scongiurando il fatto che i conti superino i ricavi. Laaveva, anche, inserito nel documento tre indicatori sempre più rigidi da qui al 2029/30 ...