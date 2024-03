Migliaia di laureati in Medicina e Infermieristica scoprono che il titolo è fasullo | bufera sull’Istituto italo-bosniaco a Palermo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) Hanno studiato, tra impegno e sacrifici anche economici, pagando fino a 26mila euro l’anno per raggiungere il loro obiettivo: laurearsi in, o Fisioterapia, o. Ma adesso hanno scoperto che tutto quel tempo è stato buttato, perché ilconquistato non vale nulla. Questo è quanto accaduto a un migliaio di studenti di uno pseudo ateneomai autorizzato dal ministero dell’Università e della ricerca, adesso nel mirino degli inquirenti. La storia è nata dalle segnalazioni di alcuni studenti, dalla Lombardia alla Sicilia. Avevano frequentato quello che si presentava come il dipartimento italiano dell’università di Gorazde in Bosnia Erzegovina, l’istituto Jean Monnet. La vicenda Offriva corsi online, tenuti da personalità di spicco della sanità o del mondo ...