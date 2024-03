Microplastiche nelle placche delle arterie | uno studio italiano dimostra | raddoppiato il rischio di infarti e ictus

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Che le micro e le nanoplastiche siano praticamente onnipresenti non solo nell’ambiente che ci circonda, ma anche all’interno del nostro stesso organismo lo sapevamo da tempo. Tracce di questi contaminanti infatti sono state trovate in diversi organi e tessuti, tra cui la placenta, il latte materno, il fegato e i polmoni, compresi i tessuti cardiaci. Ora, per la prima volta, unonon solo ha trovato micro e nanoplasticheaterosclerotiche, cioè nei depositi di grasso“nemiche” del cuore, ma ne ha ancheto la loro pericolosità. I dati raccolti, pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine, mostrano infatti che leaterosclerotiche “inquinate” sono più infiammate della norma, quindi più ...