Meteo giovedì | in prevalenza poco nuvoloso

(Di giovedì 7 marzo 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, un vortice rimane centrato in prossimità dell’Italia settentrionale, alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa. Intorno al suo centro ruota un fronte di instabilità che sta impegnando le regioni settentrionali, in particolare il Nordovest e il Friuli VG con rovesci sparsi. Segnalate anche alcune nevicate sull’Appennino settentrionale oltre che su tratti delle Alpi occidentali. Più a sud lo stesso sistema frontale sta attivando condizioni di locale instabilità in Toscana, Abruzzo e infine anche sulla Calabria tirrenica.7 marzo. Nord: Nubi irregolari e qualche pioggia su Emilia Romagna e Triveneto, specie dal pomeriggio-sera. Tempo più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 11 e 15. Centro: Cielo irregolarmente...