Messico | almeno tre morti e due dispersi in incidente elicottero militare

(Di giovedì 7 marzo 2024) Città del, 7 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) -tre persone sono morte e due sono disperse in unche ha coinvolto undella Marina messicana avvenuto al largo delle coste dello stato di Michoacán, nella parte occidentale del Paese nordamericano. A bordo dell'aereo c'erano otto membri della Marina, tre di loro sono stati salvati e trasferiti in porto per ricevere cure mediche specialistiche. Le vittime sono due donne e un uomo. Il segretariato della Marina messicana (Semar) ha precisato che l'evento è avvenuto poco dopo il decollo dell'Panther dalla nave pattuglia "Juárez" a 370 chilometri dalla città di Lázaro Cárdenas. "Finora non si conoscono le cause che hanno portato all'", ha sottolineato, aggiungendo che è stata aperta ...