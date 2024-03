Merck | comprovata resilienza nell' anno di transizione 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Darmstadt, 7 mar. (Adnkronos) -durante l'diper la società tedesca, azienda leader nel settore scientifico e tecnologico. Un-spiega l'azienda, caratterizzato da condizioni di mercato difficili nei settori Life Science e materiali per semiconduttori. Il fatturato netto ha registrato un calo organico dell'1,6% a 21,0 miliardi di euro. L'Ebitda ha registrato un calo organico del 9,0% a 5,9 miliardi di euro. La forte performance delle vendite e degli utili del settore Healthcare dimostra i vantaggi del modello di business diversificato di. Verrà proposto un dividendo stabile di 2,20 euro per azione. Le previsioni per l'fiscale 2024 stimano un ritorno alla crescita ...