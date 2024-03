Merck | comprovata resilienza nell’anno di transizione 2023

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Darmstadt, 7 mar. (Adnkronos) –durante l’anno diper la società tedesca, azienda leader nel settore scientifico e tecnologico. Un anno -spiega l’azienda, caratterizzato da condizioni di mercato difficili nei settori Life Science e materiali per semiconduttori. Il fatturato netto ha registrato un calo organico dell’1,6% a 21,0 miliardi di euro. L’Ebitda ha registrato un calo organico del 9,0% a 5,9 miliardi di euro. La forte performance delle vendite e degli utili del settore Healthcare dimostra i vantaggi del modello di business diversificato di. Verrà proposto un dividendo stabile di 2,20 euro per azione.Le previsioni per l’anno fiscale 2024 stimano un ritorno alla crescita organica, con un fatturato ed Ebitda in crescita organica da ...