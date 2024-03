Mercato immobiliare italiano - 10%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 7 marzo 2024) 17.30 Il 2023 ha segnato un netto calo per ilche ha chiuso l'anno con quasi 700mila abitazioni compravendute, segnando una riduzione complessiva di quasi il 10% rispetto al 2022. Questo quanto emerge dall'osservatorio deldell'Agenzia delle Entrate. Ilha segnato tassi tendenziali negativi in tutti i trimestri del 2023. Nel quarto trimestre il calo delle compravendite si è fermato al 3,3%, rallentando in maniera significativa la caduta.