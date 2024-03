Mercato auto | in aumento le richieste di veicoli usati

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’interesse verso ildelleusate ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, diventando una componente fondamentale del settoremobilistico. Questo incremento della domanda non è un fenomeno isolato ma si inserisce in un contesto più ampio, caratterizzato da una maggiore attenzione alla sostenibilità economica e ambientale. La preferenza per leusate rispecchia non solo una maggiore consapevolezza dei costi ma anche l’evoluzione delle offerte disponibili nel, che oggi includecertificati, garantiti e dotati delle ultime tecnologie. Questa tendenza è supportata da una serie di fattori, tra cui l’incremento del valore residuo delle, l’estensione delle garanzie offerte dai venditori e ...