Menarini punta agli Stati Uniti | Utile reinvestito tutto in azienda

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 – Conquista del mercato statunitense e utilizzo dell’intelligenza artificiale: due orizzonti verso i quali si guarderà con sempre maggiore convinzione. Le difficoltà e le sfide geopolitiche sono enormi, ma anche nel 2023 il gruppoha aumentato il fatturato che, raggiungendo i 4,375 miliardi di euro, registra un più 5,3% rispetto ai 4,155 miliardi del 2022. A presentare i risultati della multinazionale del farmaco con sede a Firenze, è stata ieri l’azionista Lucia Aleotti, membro del board del gruppo, insieme all’amministratore delegato Elcin Barker Ergun. Numeri che confermano la solidità della società, con un Ebitda tra i 340-350 milionie un fatturato consolidato in costante aumento dal 2010, quando ha superato per la prima volta i 3 miliardi, costituito per il 96% dal settore farmaceutico, per il 3% dalla diagnostica e realizzato, per ...