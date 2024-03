Meloni | dormo con l' elmetto | accadrà di tutto fino alle Europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) "L'? Ce l'ho, cianche. Cianche perché si sta vedendo un po' di". Lo ha detto la premier Giorgia, ospite di Dritto e rovescio, su Rete4. "Quando abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito. Hanno scommesso sulle nostre divisioni, poi si è visto che il centrodestra è compatto - ha aggiunto -. Hanno scommesso che saremmo stati isolati sul piano internazionale, e l'Italia è centrale come non mai. Hanno scommesso che avremmo affossato il Pnrr ma l'Italia è prima per realizzazione. Sta uscendo una natura risentita, un po' livorosa dei nostri avversari, che mi fa immaginare cheun po' dida qui. Ma l'unica cosa che mi preoccupa è il ...