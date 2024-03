Meloni | condanna per attacco a Zelensky-Mitsotakis | Italia con Kiev

(Di giovedì 7 marzo 2024) ROMA – “Esprimo la mia più nettaper l’perpetrato oggi a Odessa durante l’incontro tra Volodymyre Kyriakos. Questo ennesimo atto di intimidazione russo non sortirà alcun effetto e non indebolirà la resistenza ucraina, al fianco della quale l’e il suo governo sono schierati senza cedimenti”. E’ quanto afferma la presidente del consiglio dei ministri, Giorgia. L'articolo L'Opinionista.

Chico Forti torna in Italia. Lo ha annuncia to Giorgia Meloni dopo l'incontro con Joe Biden alla Casa Bianca. «Sono felice di annuncia re che dopo 24 anni di ... (ilmessaggero)

Missile russo esplode a 200 metri da Zelensky e dal premier greco Mitsotakis: 5 morti a Odessa: Un missile è caduto a 200 metri dal corteo del presidente ucraino Zelensky e del premier greco Mitsotakis, che visitavano la città di Odessa ...notizie.virgilio

Putin: "Russia e Italia unite da arte e desiderio di libertà" | Attacco russo a Odessa, Meloni e von der Leyen: "Netta condanna": La guerra in Ucraina è giunta al giorno 743. Vladimir Putin afferma che la Russia e l'Italia "sono unite dall'amore per l'arte e dal "desiderio di libertà". Kiev fa sapere che l'attacco a Odessa non è ...msn

Guerra Ucraina, Putin allo street artist italiano Jorit: "Russia e Italia unite". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Putin allo street artist italiano Jorit: 'Russia e Italia unite'. LIVE ...tg24.sky