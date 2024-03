Medici di famiglia cercansi | ne mancano 3 100 e 11 440 in pensione entro 2026

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) -diin via di estinzione. Neoltre 3.100. Edilci saranno oltre 11.400 pensionamenti: nelle regioni del sud le nuove leve non basteranno a rimpiazzare i camici bianchi di base. Questo il quadro che emerge dalle analisi della Fondazione Gimbe che, dati alla mano, lancia l'allarme carenza. Già ora, evidenzia l'indagine, il 47,7% deisupera il limite di 1.500 assistiti: in forte crisi accessibilità e qualità dell'assistenza. "L'allarme sulla carenza deidina generale - evidenzia Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - oggi riguarda tutte le Regioni ed è frutto di un'inadeguata programmazione che non ha garantito il ricambio generazionale in relazione ...