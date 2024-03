Medici di base | una strage | in Emilia Romagna oltre la metà ha più di 1 500 assistiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Bologna, 7 marzo 2024 – Più di un medico di(o di famiglia) su due supera il limite massimo dei 1.500in. Troppi pazienti Lo sottolinea la Fondazione Gimbe, riportando dati forniti dal ministero della Salute, riferiti all’anno 2022: in Italia, su 39.366dina generale, il 47,7% ha più di 1.500 pazienti. Una soglia superata dalla regione, che vede il 51,5% del massimale. Un grido d’allarme per una situazione di forte difficoltà: qualche giorno fa, a Rimini, un medico è stato costretto ad appendere un cartello fuori dal suo ambulatorio per i troppi pazienti. “Con 1.600non si può fare unana di qualità”, l’appello del dottor Camillini. Pochi ...