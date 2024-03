(Di giovedì 7 marzo 2024)(Monza) –uncon un’altra macchina:da un terzoche sopraggiungeva. E’ accaduto questa mattina, giovedì 7 marzo, pocole 8.30 nel tratto brianzolo della Statale dei Giovi, trae Barlassina. L’uomo, un ragazzo di 25 anni, ha riportato traumi alla testa, al bacino e alla gamba ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Lo stesso ospedale e dove sono state portate, in condizioni meno gravi, anche le conducenti degli altri due mezzi; una ragazza di 21 anni, che ha riportato ferite a una gamba, e una ragazza di 23, che non ha riportati traumi evidenti ma è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ...

Meda, scende dall’auto dopo un incidente: investito da un altro veicolo: Grave un ragazzo di 25 anni, portato in ospedale in codice rosso con traumi alla testa, al bacino e alla gamba ...msn

Bagnaia: "Una volta c’erano i fantastici 4, oggi sono diventati 12. Livello mai così alto": Dalla lotta per il titolo della scorsa stagione con Jorge Martin al Mondiale 2024, pronto a partire dal Qatar in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo ...sport.sky

Quando il fairplay in Brianza va a farsi benedire: Quando il fairplay va a farsi benedire: è proprio il caso di dirlo. Vi raccontiamo quando accaduto in Brianza in Fiammamonza contro ...monza-news