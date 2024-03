Maxi colpo da un milione al Vittoriale | trafugata la mostra di gioielli di Umberto Mastroianni

(Di giovedì 7 marzo 2024)da undi euro aldegli Italiani a Gardone Rivera, in provincia di Brescia. Il furto riguarda tutte le 49 opere d’arte dell’esposizione temporanea dell’artista. Che è stata allestita lo scorso 30 dicembre scorso e che doveva chiudersi domani.furto alda undi euro A scoprire il clamoroso furto sono stati i responsabili delche, quando hanno aperto le porte in mattinata, hanno trovato tutti gli spazi espositivi completamente spogli. Tutte le opere diesposte nell’area museale erano sparite. Poco meno di cinquanta trae sculture in oro sono state tutte ...

colpo al Vittoriale: rubati gioielli e sculture in mostra per un milione: Sparite tutte le 49 opere dell'esposizione temporanea dell'artista Umberto Mastroianni, allestita dal 30 dicembre scorso e che doveva terminare domani

