Matrimonio a prima vista 2024 | anticipazioni | partecipanti e novità

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 6 marzoha segnato il ritorno di “– Italia” su Real Time, con i primi due episodi di una nuova stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena. La serie, che va in onda ogni mercoledì alle 21:30, ha già reso disponibili in antesu Discovery+ i primi tre episodi, offrendo agli appassionati un assaggio delle emozioni che li attendono. In questa edizione, una sorprendentesi aggiunge al format, introducendo persone single con più di 40 anni, già con esperienze matrimoniali e genitori. I Protagonisti di questa stagione diBenedetta Campigli (35 anni) Originaria di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, Benedetta gestisce un punto vendita di articoli ...