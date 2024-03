Masters 1000 Indian Wells | Sinner alla vigilia dell’esordio | “Sono ossessionato dal lavoro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tutti i riflettoripuntati su di lui. Ormai è abituato, ma Janniksa che, il primodella stagione, potrebbe regalargli un altro traguardo storico. A poche ore dal suo esordio al Bnp Paribas Open (affronterà venerdì Thanasi Kokkinakis), la possibilità di superare Carlos Alcaraz e portarsi nella seconda posizione (nessun italiano c’è mai riuscito) del ranking ATP è infatti una motivazione aggiuntiva: “Un qualcosa – spiega in conferenza stampa – che mi spinge ancora di più, ma il mio obiettivo resta diventare un giocatore migliore settimana dopo settimana. Indipendentemente dai risultati,per questo e spero di dare il 100% in ogni aspetto”. Un momento da incorniciare che però non cambia il suo modo di essere: “Uso pochissimo i ...