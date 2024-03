Masters 1000 Indian Wells | Arnaldi supera Van Assche in due tie break | ora la sfida ad Alcaraz

(Di giovedì 7 marzo 2024) La difesa del titolo di(e della posizione numero 2 del ranking) di Carlosinizierà contro Matteo. L’italiano, numero 40 del ranking, batte infatti all’esordio 7-6(6) 7-6(3) Luca Vanguadagnando così il pass per il secondo turno del primodella stagione. Contro il nuovo allievo di Vincenzo Santopadre, l’inizio non è dei migliori. Anzi è proprio Vana completare ilnel terzo game e a ribaltare uno 0-40 costruito nel gioco successivo dall’italiano. Dopo un’altra pallaconcessa nel quinto, però, stavoltapiazza la zampata che vale la reazione: sale di nuovo 0-40 e strappa la battuta a 15. Si va al tie, dove ...

Indian Wells - Arnaldi batte van Assche e va al secondo turno, dove trova Alcaraz; vince anche Murray, Nadal si ritira: INDIAN WELLS - Matteo Arnaldi non sbaglia all'esordio del primo Masters 1000 della stagione e si impone sul francese Luca van Assche per 7-6 7-6, guadagnandosi la sfida con Carlos Alcaraz al secondo ...eurosport