Massarosa Plm al via Online il bando di gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) È partita ufficialmente l’avventura 2024 del Premio Letterario. Come da tradizione, è prevista un’unica sezione, dedicata a opere prime di narrativa, edite nel periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo di quest’anno. Per partecipare, bisogna inviare alla segreteria del Premio (piazza Taddei 27,) dieci copie dell’opera, assieme a un’autodichiarazione di opera prima e ai dati personali dell’autore. C’è tempo fino al 20 aprile. "Tutto pronto per la 38ª edizione – commenta il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato –; come sempre, lavoriamo alla fase di raccolta delle opere, oltre che all’organizzazione del calendario degli eventi collaterali che a breve presenteremo". Confermata e potenziata l’attenzione da parte dell’organizzazione del Premio alla promozione dei suoi partecipanti: a ognuno verranno destinati ...