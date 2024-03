Massafra | incidente sulla statale | un morto ed un ferito grave Vittima un 51enne di Turi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 7 marzo 2024) Scontro auto-furgone per cause da dettagliare. Strada7-ter in territorio di. Èundi. Un, trasportato all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto. L'articolo, uned un undi proviene da Noi Notizie..