Massa | una campagna per fare rete contro ogni tipo di violenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 marzo 2024 – Fervono i preparativi per la giornata di sabato promossa dall'Associazione europea vittime di, in collaborazione con Associazione nazionale mutilati e invalidi civili e Associazione italiana cultura sport. Quale occasione migliore del giorno seguente la Festa della donna, per proseguire a ribadire la volontà di prevenire e combattere le violenzedi genere, e per promuovere unatutte le violenze, comprese quelle verso disabili e soggetti fragili. E' questa l'associazione di intenti che ha portato Aevv, Anmic e Aics, a promuovere una giornata di sport e di impegno sociale. Due le iniziative, la prima “Facciamolasulle donne”, in programma sabato mattina a partire dalle ore 9.30 nell'impianto sportivo di ...