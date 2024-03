Massa nel mirino dopo Real-Lipsia Ricordate cosa fece al Napoli?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’arbitro Davidefinisce nella bufera per la direzione diMadrid-. Anche contro ilscatenò dure polemiche. CALCIO– Non accenna a placarsi la bufera di polemiche attorno all’arbitraggio di DavideinMadrid-, ottavo di finale di Champions League. Il fischietto italiano è finito nell’occhio del ciclone per la sua gestione della delicata sfida al Bernabeu, accusato nientepopodimeno che di aver usato “due pesi e due misure” nei confronti delle due squadre. Una sorta di “sudditanza psicologica” inconscia verso i Blancos secondo le pesanti accuse dei tedeschi. A far discutere è stata in particolare l’espulsione mancata di Vinicius Junior ad inizio ripresa. Il brasiliano, autore poi del gol del pareggio, ha ...