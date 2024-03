Mario Sechi | quattro cose da fare per uscire dalla palude

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Chi pensava di liquidare il caso dello spionaggio politico come l'iniziativa di un singolo che “googolava” nelle banche dati segrete dello Stato alla ricerca di informazioni riservate “ad personam” resterà deluso, le versioni minimaliste (finirà tutto in pochi giorni e non ci saranno conseguenze) e quelle devianti (è un tema che riguarda la libertà di stampa) del misfatto sono evaporate ieri con le parole di Giovanni Melillo in Parlamento. Il Procuratore nazionale antimafia ha confermato quanto Libero ha sostenuto fin dall'emergere dei fatti: le intrusioni illegali negli archivi telematici, la raccolta e distribuzione di informazioni sensibili, non sono l'opera di una sola persona, c'era un “sistema di relazioni”, “un mercato delle informazioni” e su questo si concentrerà l'indagine del procuratore Raffaele Cantone e di altri magistrati. L'affaire è una ragnatela e alla fine il ragno ...