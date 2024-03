Maria Callas | domani a Roma ‘L’artista e la donna | la sua eredità 100 anni dopo’

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – In occasione del centenario della nascita diil 2 dicembre scorso, la sezione regionale Lazio-Umbria-Abruzzo della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica (Sipp) presenterà, 8 marzo, alle 18.30 nella sede diin Via Po 102, una serata dedicata al soprano che più di chiunque altro ha saputo mettere in scena la corrispondenza tra vita e palcoscenico creando un nuovo archetipo teatrale. Con la sua voce è stata capace di trasferire la sua sofferenza, le sue lotte, nelle eroine che interpretava lasciando che la sua personalità le arricchisse e traendo esperienza dal suo vissuto di. Durante la serata, dal titolo ‘e la: la sua100 ...

