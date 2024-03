Margot Robbie è l’attrice più pagata ad Hollywood | ma in top 10 ci sono solo due donne

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 7 marzo 2024)piùad, ma anche nel mondo del cinema la strada è tutta in salita per le. È quanto emerge dalla classifica elaborata dal magazine Forbes, che ha incoronato gli interpreti cinematografici meglio retribuiti nel 2023. Una top 10 che vede l’interprete di Barbie alle spalle di Adam Sandler, ma in cui ben otto posizionioccupate da attori uomini., la donna piùdiL’ascesa disembra ormai inarrestabile:australiana è infatti la donna che nel 2023 ha guadagnato di più ad. Complici il successo di Barbie (di cui è anche ...