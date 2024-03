Maremma Tosco-Laziale | si comincia da Terontola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 7 marzo 2024 – Chi raccoglierà il testimone da Massimo Rosa e Katazina Sosna, i vincitori del 2023? E’ questa la grande domanda intorno alla 21esima edizione della Bacialla Bike, la classica diche domenica prossima sarà chiamata a inaugurare il Circuito Mtb della, oltre a far parte dell’Mtb Tour Toscana. Le adesioni stanno arrivando proprio in queste ore, anche da parte di team blasonati are dalla Cannondale di Martino Tronconi. La sfida sarà su 45 km per 1.500 metri di dislivello completamente offroad. Un tracciato impegnativo soprattutto per la guida in discesa, con tratti in single track che richiedono molto “manico” soprattutto nel finale, con la picchiata da Monte Girella che potrebbe risultare decisiva per le sorti della corsa. Il Gpm ...