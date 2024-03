Marcianise | via alla pulizia straordinaria dell’area via Puglisi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ partito questa mattina l’intervento didi viadi proprietà del Comune di, nel quartiere della 167. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore della mattinata, coordinate dai funzionari dell’ufficio tecnico comunale. Contemporaneamente al taglio dell’erba, dei rovi e degli arbusti selvatici, si sta procedendoselezione di tutti i rifiuti presenti per consentirne il regolare smaltimento. “Proseguono gli interventi di– ha affermato il vicesindaco Pasquale Salzillo – in quelle aree da anni abbandonate a ridosso del centro abitato. Stiamo effettuando uno screening dell’intero territorio per intervenire complessivamente soprattutto per ...

