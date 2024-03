MARATONA MENTANA | LA7 CAMBIA LA PRIMA SERATA PER LE REGIONALI IN ABRUZZO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 7 marzo 2024) Enricotorna in campo con la sua inimitabile, ovvero lo speciale del TgLa7 in occasione dei principali appuntamenti elettorali. Domenica si vota ine la tensione che si respira tra governo e opposizione è palpabile. Ci sono solo due candidati. Il governatore uscente Marco Marsilio, tra gli uomini di fiducia della premier Giorgia Meloni, e lo sfidante Luciano D’Amico, già rettore dell’Università di Teramo che è riuscito a mettere d’accordo tutto il centro-sinistra. Chi vincerà?andrà in onda domenica 10 marzo su La7 a partire dalle 22.40 fino alle 2 di notte, preceduta da una puntata di Eden con Licia Colò. Cancellato il previsto film “Deep Impact”. Ospiti in studio e inviati inseguiranno lo spoglio in ...