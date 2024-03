Manchester United vs Everton – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ile l’cercheranno di tornare a vincere in Premier League quando si affronteranno all’Old Trafford sabato 9 marzo all’ora di pranzo. Le due squadre si incontrano per la prima volta dal novembre dello scorso anno, quando i Red Devils si imposero per 3-0 a Goodison Park, dove Alejandro Garnacho segnò probabilmente il gol della stagione con una spettacolare rovesciata. Il calcio di inizi diè previsto alle 13:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIl Manaveva mostrato segni di progresso a febbraio, dopo una promettente serie di quattro vittorie in ...