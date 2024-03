Manchester United-Everton sabato 09 marzo 2024 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 7 marzo 2024)edhanno perso nel turno scorso, rispettivamente 3-1 nel derby contro il City e contro il West Ham a Goodison Park con lo stesso punteggio. Per i Red Devils si è trattato della seconda sconfitta di fila, anche se inframezzata dal passaggio del turno in FA Cup, con il quarto posto ora InfoBetting: Scommesse Sportive e

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate è stato delineato come un candidato a sorpresa per subentrare a Erik ... (justcalcio)

Solskjaer su ritorno CR7 allo United: "Un problema in fase di non possesso": ex giocatore e allenatore dello United in occasione del ritorno di CR7 a Manchester. Eravamo una delle squadre che pressava di più prima che arrivasse Ronaldo - ha precisato nel podcast Stick to ...tuttojuve

Manchester United, due nomi per il dopo ten Hag: Il Manchester United si sta già preparando ad una vita senza Ten Hag. L’ex allenatore dell’Ajax appare sempre più lontano dall’Old Trafford e l’emittente ESPN ha già riportato due nomi che potrebbero ...calcionews24

Manchester United, addio a Ten Hag: i Red Devils valutano De Zerbi e in alternativa Southgate: Occhi puntati su De Zerbi e Southgate per il Manchester United, Ten Hag è sempre più lontano e potrebbe andarsene a fine stagione.tag24