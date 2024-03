Manchester City ai quarti! Missione impossibile per il Copenhagen

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ilvince 3-1 contro ilcosì come l’andata e passa facilmente aidi finale di UEFA Champions League così come il Real Madrid. TUTTO FACILE – Ilstravince la doppia sfida di Champions League contro il Copenaghen agli ottavi di finale. Ai padroni di casa basta un tempo per mettere le cose in chiaro, sbloccando subito la partita dopo appena cinque minuti con il gol di Akanji che si ibera all’interno dell’area e segna con un gol da vero numero 9. Quattro minuti più tardi è Alvarez che calcia da sinistra, ma il pallone entra in rete, complice l’erroraccio del portiere. Al 30? il Copenaghen provano a riaprire la partita con la rete di Elyounoussi, accorciando le distanze grazie all’assist al bacio di Oskarsson di tacco. Nei minuti di recupero ...

Il video dei gol e degli Highlights di Manchester City-Copenaghen , match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2023 / 2024 . ... (sportface)

Non è mai stata in discussione la qualificazione del Manchester City ai quarti di finale di Champions League. Dopo i tre gol dell'andata... (calciomercato)

City macchina da gol, mai nessuno come loro in Champions! E Haaland... | OneFootball: Il Manchester City si conferma una macchina da record. Già nel primo tempo della sfida casalinga contro il Copenaghen, chiuso sul punteggio di 3-1 per i “Citizens” la squadra di Guardiola ha ritoccato ...onefootball

Balotelli esplode un petardo negli spogliatoi, il video è virale - GUARDA: "Non cambia mai", scrivono alcuni utenti in modo scherzoso facendo riferimento ad un episodio di 13 anni fa: all'epoca l'ex attaccante della nazionale giocava per il Manchester City e fece scoppiare ...ansa

Manchester City – Copenhagen 3-1 highlights e gol: i Citizens sotterrano ancora i danesi! – VIDEO: Manchester City - Copenhagen 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/24.generationsport