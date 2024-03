Mamma ho bisogno di soldi | ma è una truffa Dal conto corrente se ne vanno 33mila euro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Terni, 7 marzo 2024 - Ennesimatelefonica ai danni di un'anziana. Il "giochino" è sempre quello: un messaggio WhatsApp contenente la richiesta di denaro per far fronte a un problema finanziario del figlio che si trovava all'estero. La donna, caduta nella trappola, ha effettuato bonifici per un importo di 33.000in favore di alcuni conti correnti. Quando poi però è riuscita a parlare con il figlio ha realizzato di essere statata. La pensionata si è rivolta alla sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Terni che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rieti, ha avviato immediatamente le indagini. L'articolata attività di analisi del flusso finanziario e il tempestivo interessamento di diversi istituti bancari, ha consentito al personale della specialità di individuare quattro beneficiari, destinatari ...

