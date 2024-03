Maltrattamenti sui bimbi dell’asilo A giudizio direttrice e 5 educatrici

(Di giovedì 7 marzo 2024) Avrebbero picchiato, umiliato e insultato i bambini da 0 a 3 anni a loro affidati. Ieri l’exe titolarenido Baby in Wonderland di Vanzago e le cinque maestre sono state rinviate acon l’accusa diaggravati. Lo ha deciso la gup Daniela Cardamone che ha anche ammesso come parti civili i genitori di 22 bambini, la maggior parte dei quali rappresentati all’avvocato Luca Dellacasa dello studio Borella&Pantano. Il dibattimento prenderà il via il 14 maggio davanti alla quinta penale del Tribunale in composizione collegiale. Le sei imputate, tutte italiane di età compresa tra i 26 e i 43 anni, erano state raggiunte dalla misura interdittiva della sospensione per un anno dalla professione il 28 gennaio 2023. Le indagini dei carabinieri di Legnano, coordinate dall’aggiunto ...

Naomi Osaka , ex numero uno del mondo e campionessa di quattro titoli del Grande Slam, torna alle competizioni ufficiali in questa stagione dopo una pausa di ... (sportface)

Bimbi umiliati e picchiati: a processo per Maltrattamenti 5 maestre e l’ex titolare dell’asilo di Vanzago: Sono state rinviate a giudizio le 5 educatrici e l'ex titolare dell'asilo 'Baby in Wonderland' di Vanzago (Milano) accusate di Maltrattamenti ...fanpage

Ergastolo per il padre, 'torturò il figlio come fosse una cosa': Quella notte e nei giorni "immediatamente precedenti il piccolo Mehmet" era una "res", una cosa, "in balia della furia insensata del padre, che lo ha utilizzato come bersaglio della sua violenza", era ...ansa

Maltrattamenti all’asilo nido, a processo direttrice e maestre: Andranno a processo la ex direttrice e titolare dell'asilo nido «Baby in wonderland» di Vanzago e le 5 ex educatrici accusate di Maltrattamenti aggravati nei confronti dei piccoli allievi, che dal mar ...primamilanoovest