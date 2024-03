Maltempo in Arrivo per la Giornata della Donna | Pioggia | Temporali | Neve e Vento Imminenti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

Lasarà segnata dall'disu vasta scala, con una serie di perturbazioni che continueranno a colpire l'Italia nel corso del weekend. Le Alpi si preparano a ricevere oltre un metro di, alimentando una fase prolungata di condizioni meteorologiche avverse che non darà tregua nelle prossime giornate. Le precipitazioni abbondanti che hanno già colpito diverse regioni stanno causando accumuli pluviometrici eccezionali, con il Piemonte che ha già raddoppiato la media mensile delle precipitazioni, e in Liguria e Lombardia occidentale si sono già raggiunti gli accumuli medi per tutto il mese di marzo. Anche in Veneto si registrano precipitazioni superiori alla media mensile di marzo, confermando l'eccezionalità del fenomeno. La causa principale di ...