Maleducazione sui bus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Noto vari comportamenti da maleducati, soprattutto da parte dei giovanissimi sui bus. Spesso sostano davanti alle porte di uscita, nonostante ci sia spazio nel resto della vettura. Chi deve scendere è costretto a chiedere permesso. In molti casi c’è chi non riesce a scendere, per cui è costretto ad andare alla fermata successiva. Poi ci sono coloro che a tutti i costi vogliono salire dalla porta di uscita, addirittura prima che i passeggeri siano scesi alla loro fermata. Ci vorrebbe una maggior educazione, magari a partire dalla scuola. Daniele Zocca