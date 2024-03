(Di giovedì 7 marzo 2024) Si è svolto presso la sede dia Milano, alla presenza della business community nazionale ed internazionale, l’evento ‘Out of the unBox’, con il quale il Gruppo ha presentato i risultati consolidati del. A spiccare sono i dati relativi aidel, pari a 4,4 mld di euro (), e l’EBITDA, che

Nexi centra i target 2023, propone un buyback da 500 milioni e non esclude dividendi in futuro. Cosa ha stupito di più gli analisti: La società di pagamenti digitali guidata da Paolo Bertoluzzo, ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi in aumento del 7% anno su anno a 3,361 miliardi di euro e un ebitda in crescita del 10% a 1,751 ...milanofinanza

Maire, ricavi per 4,3 mld (+23%) nel 2023 e previsione di forte crescita nel 2024: Si è svolto presso la sede di Maire a Milano, alla presenza della business community nazionale ed internazionale, l’evento ‘Out of the unBox’, con ...stream24.ilsole24ore

Maire in rally a Piazza Affari: +20% in pochi giorni grazie ai conti e al nuovo piano. Ecco fin dove il titolo può salire: Maire Tecnimont incassa il giudizio positivo di molti analisti, che hanno rivisto al rialzo le stime e aggiornato il target price ...milanofinanza