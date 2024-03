Maiori | sospiro di sollievo | rintracciata Katia Del Pizzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 7 marzo 2024) Undidavvero grandissimo.era in tribolazione a causa dell’improvvisa scomparsa diDel, 47enne che ieri mattina aveva fatto perdere le sue tracce. Fortunatamente, la donna è ora stata. Si troverebbe a Roma Termini. Come reso noto dal Comitato Civico Dragonea, la scomparsa avrebbe contattato direttamente la propria famiglia, rassicurandola sulle proprie condizioni e sulla propria salute. Fine di un incubo, dunque, per la famiglia diDele tutta la comunità diche, anche attraverso i social, aveva lanciato l’appello di aiuto per individuare la 47enne. Il caso era già rimbalzato su “Chi l’ha visto?“, poi il lieto fine. Segui ZON.IT su Google News.