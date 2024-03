“Mai abbastanza” | alla scoperta del nuovo libro di Michael Easter

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Personale viaggio nella psicologia comportamentale umana, guidandoci in un percorso per imparare a gestire il bisogno costante di novità MILANO – Viviamo nell’abbondanza, in un mondo sovraccarico di stimoli, novità, tecnologie, opportunità che siamo convinti di saper gestire e che, invece, hanno il controllo su di noi, portandoci a volere sempre di più. Si tratta di una predisposizione biologica? Questo è il punto di partenza della nuova ricerca di, tra i principali esperti mondiali di scienze comportamentali, che nel suo ultimoMai(in libreria dal 13 marzo 2024 per ROI Edizioni) analizza alcuni dei comportamenti più comuni degli esseri umani, domandandosi: perché non ne abbiamo maie continuiamo a volere sempre di più? Il nocciolo della questione è questo: ...