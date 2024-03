Magia Zirkzee Ha fatto ’sparire’ Arnautovic

(Di giovedì 7 marzo 2024) Chi l’avrebbe detto che, ceduto il totem Marko, sarebbe esploso su questi livelli Joshua. E che avrebbe spiccato il volo Giovanni Fabbian. Due al prezzo di uno o quasi, considerato checostò 8,5 milioni, il centrocampista 5 eè stato ceduto per 10. Ci sono sliding doors nei percorsi di società e squadre e non c’è dubbio chene rappresenti una fondamentale per il Bologna. Sabato arriva l’Inter e il match rappresenta l’incrocio con il passato tanto per il club rossoblù quanto per l’ex attaccante, che saltò il match dell’andata, ma non quello di Coppa Italia che vide nel confronto diretto trionfatori l’olandese (due assist), e soprattutto il Bologna. Sarà il suo ritorno al Dall’Ara, al cospetto di un Bologna di cui è stato uomo da copertina tra il ...

Bologna in Champions, Bergomi: «Motta deve restare. E adoro Zirkzee»: L’ex campione del mondo e capitano nerazzurro: «Gli farà bene testarsi in Europa con la sua creatura. Non credevo a un Bologna in Champions, ma ora è candidato pericoloso per l’Inter staccare la spina ...corrieredibologna.corriere

Bologna sogna ad occhi aperti la Champions: la festa dei tifosi dopo la vittoria con l’Atalanta: In centinaia ad accogliere la squadra a Casteldebole dopo il successo di Bergamo: bandiere, cori e fuochi d’artificio per Zirkzee e compagni. E ora la città aspetta la partita contro l’Inter, con un D ...ilrestodelcarlino

Zirkzee 10 e lode: Bologna, quante gioie al Fantacalcio: Rigore trasformato e decimo sigillo in campionato. Zirkzee fa 10 e lode e raggiunge la doppia cifra in Serie A, per la gioia del Bologna e dei suoi fantallenatori. La formazione di Thiago Motta ...fantacalcio