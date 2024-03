Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 7 marzo 2024) Desiderosi di approfondire la conoscenza della grammatica, come molti italiani negli anni Sessanta mio padre e mia madre seguivano in televisione le lezioni del maestro elementare Alberto Manzi, conduttore della meritoria trasmissione “Non è mai troppo tardi”. Tornato a insegnare nella scuole, Manzi ascese di nuovo alla ribalta quando si oppose all’introduzione delle schede di valutazione, volute dalle autorità ministeriali al posto delle storiche pagelle. «Non posso bollare un ragazzo con un giudizio – sostenne –, perché il ragazzo cambia, è in movimento». Dovrebbe tenere a mente queste sacrosante parole anche chi accampi l’assurda pretesa di giudicare un vino, in via definitiva, tramite un solo assaggio. Il vino evolve di giorno in giorno; oggi non è più quel che era ieri, non è ancora quel che sarà domani. Scorre come la vita, e questa è una grazia del cielo. Se restassimo immobili, ...