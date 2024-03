Madrigali e Monteverdi La musica antica nelle sale del Politeama

(Di giovedì 7 marzo 2024) Secondo appuntamento della rassegna di, Controcanto, realizzata in collaborazione con il centro della fondazione Ghislieri. L’appuntamento è per stasera alle 20,30 al cinema teatrocon Tempro la cetra di Marco Saccardin, liuto e voce. In programma musiche di, Frescobaldi, Piccinini, Kapsberger ed altri autori tra, arie, toccate e canzoni dei più significativi autori del primo ‘600 italiano. La serata offre uno sguardo generale sul repertorio vocale e strumentale di questo periodo, eseguito alla maniera di famosi interpreti come Giulio Caccini.

